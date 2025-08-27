به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اعلام این خبر که در حاشیه بازدید رئیس سازمان امور عشایر ایران از مجتمع شتر داری ناهید در شهرستان بشرویه داده شد گفت: این واحد پرورش شتر با تولید محصولات متنوعی از شتر شامل شیر، گوشت، پشم و چرم توانسته است ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کند.

اسفندیاری افزود: با توجه به مشکلات موجود در فرآوری محصولات شتر، این مجتمع به عنوان الگویی برای دیگر استان‌ها و شهرستان‌ها معرفی شده است.

وی گفت: این طرح می‌تواند به عنوان پایلوت ملی، زمینه را برای آموزش و ترویج روش‌های نوین پرورش و فرآوری شتر در سطح کشور فراهم کند.

اسفندیاری تأکید کرد سازمان جهادکشاورزی استان با تمام توان از این طرح ملی حمایت خواهد کرد و در راستای رفع موانع (تأمین نهاده‌ها، تسهیلات بانکی و پشتیبانی فنی) اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.

میرزاوند رئیس سازمان امور عشایر ایران برای تامین اعتبارات لازم در خصوص حمایت همه‌جانبه از این طرح به عنوان پایلوت کشوری قول مساعد داد.