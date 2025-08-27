به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان از اجرای بیش از ۱۰ هزار انشعاب جدید و بازسازی ۷ هزار و ۳۵۹ انشعاب قدیمی در یک سال گذشته در استان خبر داد.

توکلی گفت: در این مدت ۹۸ کیلومتر شبکه فرسوده بازسازی، ۱۳۶ کیلومتر شبکه توسعه و ۲۱ کیلومتر خطوط انتقال بازسازی شد.

به گفته وی همچنین پنج ایستگاه پمپاژ جدید احداث، ۱۱ حلقه چاه حفر و ۱۱ هزار و ۴۹۰ متر مکعب مخزن ذخیره آب ساخته و بیش از چهار هزار و ۴۰۰ کنتور مشترکان تعویض شد.

توکلی با بیان اینکه در پنج سال گذشته با یکپارچه سازی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی، ۱۰۶ حلقه چاه جدید حفر و تجهیز و ۱۸۰ روستا به شبکه آب پایدار متصل شده‌اند، بر لزوم بازسازی شبکه‌های فرسوده استان تأکید کرد و گفت: از ۱۲ هزار و ۳۰۰ کیلومتر شبکه توزیع و انتقال آب، حدود ۹۰۰ کیلومتر فرسوده است که ۱۰۰ کیلومتر آن در شهر بیرجند قرار دارد.