به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد احمدی در مراسم انعقاد تفاهم نامه سه جانبه میان معاونت علمی ریاست جمهوری ، مرکز نوآوری پست و شرکت نیروی غرب ( کارخانه نوآوری کرمانشاه ) افزود : پست یک شبکه و تابعی از متغیر های جغرافیایی است و می تواند مسیر رویکرد خود را در بهینه سازی تغییر دهد و نظام دیوان سالاری اداری ما را دچار تنگنا کند .

وی گفت : در دنیای آینده ،ساختارهای دولتی اگر ساختار وظیفه ای نداشته باشند کارآمدی نخواهند داشت و ساختارهای دولتی باید متفاوت فکر و نباید در قالب خاص فکر و‌ حرکت کنند .

احمدی افزود: ما در شرکت پست مرتب در حال فکر و‌ خلاقیت هستیم و شاید در برخی موارد نتیجه نگرفتیم اما با تاکید وزیر ارتباطات نگاه مان به شرکت های خلاق و دانش بنیان است و از نگاه باز آنها استقبال می کنیم .

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : برای ما به عنوان شرکتی تاریخی ، تغییر رویکرد کار ساده ای نیست و کمکی که دانش بنیان ها به ما می توانند کنند منجر به آینده مطلوب پست می شود و این مهم باید مورد توجه همه مدیران پست در سراسر کشور باشد .

احمدی افزود : در این مسیر باید خطر و با چالش های عملیاتی مقابله کنیم و ما در چند ماه اخیر شرایط مساعدی برای ورود شرکت های دانش بنیان در پست فراهم کرده ایم .