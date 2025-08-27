خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «مظفر حیدری» مدیرکل تأمین اجتماعی ایلام اظهار داشت: ۳۴۰ هزار و ۹۷۵ نفر از جمعیت استان ایلام از پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مندند که این تعداد شامل ۱۲۰ هزار و ۲۷۸ بیمه‌شده اصلی و ۱۶۹ هزار و ۶۹۷ نفر تبعی می‌شود. به گزارش؛ «مظفر حیدری» مدیرکل تأمین اجتماعی ایلام اظهار داشت: ۳۴۰ هزار و ۹۷۵ نفر از جمعیت استان ایلام از پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مندند که این تعداد شامل ۱۲۰ هزار و ۲۷۸ بیمه‌شده اصلی و ۱۶۹ هزار و ۶۹۷ نفر تبعی می‌شود.

وی افزود: همچنین ۹ هزار و ۷۰۰ کارگاه فعال در استان زیرپوشش بیمه‌ای این سازمان هستند که طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و عمرانی استان را در بر می‌گیرد.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان ایلام با بیان اینکه تعهد‌های این سازمان بخش وسیعی از خدمات را شامل می‌شود، بیان کرد: در حوزه بازنشستگی، تعداد مستمری‌بگیران اصلی ۲۷ هزار نفر و مستمری‌بگیران تبعی حدود ۲۳ هزار نفر هستند که از انواع خدمات بیمه‌ای، درمانی و حمایتی این سازمان برخوردارند.