۵۶ درصد جمعیت ایلام زیر چتر تأمین اجتماعی
مدیرکل تأمین اجتماعی ایلام گفت: بیش از ۳۴۰ هزار نفر معادل ۵۶ درصد جمعیت استان از خدمات این بیمه بهرهمند هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «مظفر حیدری» مدیرکل تأمین اجتماعی ایلام اظهار داشت: ۳۴۰ هزار و ۹۷۵ نفر از جمعیت استان ایلام از پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی بهرهمندند که این تعداد شامل ۱۲۰ هزار و ۲۷۸ بیمهشده اصلی و ۱۶۹ هزار و ۶۹۷ نفر تبعی میشود.
وی افزود: همچنین ۹ هزار و ۷۰۰ کارگاه فعال در استان زیرپوشش بیمهای این سازمان هستند که طیف گستردهای از فعالیتهای تولیدی، خدماتی و عمرانی استان را در بر میگیرد.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان ایلام با بیان اینکه تعهدهای این سازمان بخش وسیعی از خدمات را شامل میشود، بیان کرد: در حوزه بازنشستگی، تعداد مستمریبگیران اصلی ۲۷ هزار نفر و مستمریبگیران تبعی حدود ۲۳ هزار نفر هستند که از انواع خدمات بیمهای، درمانی و حمایتی این سازمان برخوردارند.