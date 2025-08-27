به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: در پی اعلام یک درگیری در پمپ بنزین فلکه گاز به پلیس ۱۱۰ و اعزام مأموران انتظامی به محل مورد نظر، مشخص شد که چند نفر به دلیل اختلافات شخصی در این مکان با یکدیگر درگیر شدند.

فرمانده انتظامی رشت افزود: با اقدام سریع مأموران پلیس ، ۶ نفر از عوامل اصلی این نزاع شناسایی و پس از دستگیری، به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

سرهنگ روشن قلب با بیان اینکه برخورد قاطع با برهم زنندگان نظم و آسایش عمومی در دستور کار پلیس است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را فوری، به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.