به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: در هفته دولت شاهد افتتاح ۷۶ طرح کشاورزی با اعتباری بیش از ۴۰۴۳ میلیارد ریال در استان خواهیم بود که نویدبخش توسعه‌ای چشمگیر در این بخش و ایجاد هزاران فرصت شغلی جدید است.

حسین نگهدار افزود: این طرح‌ها که با هدف ارتقای بهره‌وری، افزایش تولید و بهبود معیشت کشاورزان به بهره‌برداری می‌رسند، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۴۵۷ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۵۱۸۴ نفر را فراهم می‌کنند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: این دستاورد‌ها تنها بخشی از تلاش‌های گسترده برای توسعه بخش کشاورزی استان است.

وی با اشاره به پرداخت ۳۶٬۸۰۵ میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان و بهره‌برداران در سال گذشته، افزود: تزریق این حجم از تسهیلات به بخش کشاورزی، زمینه رونق تولید، افزایش کیفیت محصولات و در نهایت، بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان را فراهم کرده است.

نگهدار همچنین از ایجاد اشتغال برای ۲۹۲۲ نفر و احیای ۳۷ واحد تولیدی راکد کشاورزی طی یک سال اخیر خبر داد و آن را نشانه‌ای از پویایی و امیدواری در این بخش دانست.

به گفته وی، بررسی ۷۶۴ پرونده در کمیته رفع موانع تولید و اجرای بیش از ۹۰٪ مصوبات این کمیته، گامی مهم در جهت رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و تسهیل فعالیت‌های کشاورزی بوده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی مازندران افزود: این اقدامات نه تنها به توسعه کشاورزی استان کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در تامین امنیت غذایی جامعه ایفا می‌کند. با افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی، مازندران می‌تواند به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید مواد غذایی در کشور، نقش پررنگ‌تری در تامین نیاز‌های داخلی و کاهش وابستگی به واردات ایفا کند.

نگهدار خاطر نشان کرد: توسعه بخش کشاورزی در مازندران، با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، افزایش درآمد کشاورزان و بهبود وضعیت اقتصادی مناطق روستایی، به کاهش مهاجرت از روستا‌ها به شهر‌ها و ایجاد تعادل در توسعه منطقه‌ای کمک می‌کند. این امر، به نوبه خود، به تقویت بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه و ایجاد یک توسعه پایدار و متوازن در کشور منجر خواهد شد.