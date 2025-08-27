پخش زنده
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان، با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد این استان، از تسهیل واردات انواع خودرو، تجهیزات و کالاهای اساسی بدون نیاز به ثبت سفارش و عوارض گمرکی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان ، علیرضا شهرکی در نشست با معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد سیستان و بلوچستان در بهرهمندی از ظرفیت مرزی و مناطق آزاد، افزود: این اقدامات در راستای تحقق دستورات رئیس جمهوری و حمایت از توسعه اقتصادی منطقه صورت میگیرد.
وی بیان کرد: سیستان و بلوچستان این امکان را دارد که تمام خودروهای سبک و سنگین، از جمله اتوبوس، کامیون، کشندهها و ماشینآلات راهداری و حملونقل عمومی، را به آسانی و بدون نیاز به ثبت سفارش و پرداخت عوارض گمرکی از طریق بندر چابهار وارد کند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار ادامه داد: واردات تجهیزات سردخانهای، ژنراتورهای برق و پنلهای خورشیدی نیز مشمول معافیت از عوارض گمرکی از طریق چابهار است.
وی این مجوزها را در حوزه فرهنگی از جمله ظرفیتهای مهم سیستان و بلوچستان برشمرد که با اختیار رئیس جمهوری به استان واگذار شده است.
شهرکی اظهار کرد: در بخش دارویی، شرکتها میتوانند از ظرفیت مناطق آزاد سیستان و بلوچستان برای تجهیز انبارها و تأمین خوراک دارویی استفاده کنند.
وی همچنین بر حمایت از شرکتهای تأمینکننده سوخت تأکید کرد و گفت: در صورت مشخص شدن شرکتهای موضع و وجود دغدغه در تأمین سوخت، استانداری با حمایت کامل، مشکلات آنان را پیگیری و مرتفع خواهد کرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه تفویض اختیار گمرکات با پیگیریهای مستمر استاندار در دستور کار قرار دارد، به اهمیت بازارچههای مرزی و محلی، علاوه بر مناطق آزاد رسمی، برای واردات بسیاری از کالاها اشاره کرد و رفع چالشهای موجود در این حوزه، بویژه در منطقه سیستان را ضروری دانست.
شهرکی با تأکید بر تسریع در اجرای طرح کولهبری، آن را ظرفیتی مهم برای معیشت، اقتصاد و اشتغالزایی در استان، بویژه در منطقه سیستان، خواند و گفت: در حوزه استاندارد نیز، تقویت آزمایشگاههای تخصصی در بخش خصوصی در اولویت قرار گرفته است.
شهرکی خاطرنشان کرد: ساختار پویای اقتصادی این استان تنها به دستگاههای اجرایی محدود نمیشود، تجار و افراد شاخص محلی استان دارای ارتباطات ویژهای با کشورهای هدف مانند پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که استفاده بهینه از این ظرفیتها برای توسعه اقتصادی استان حیاتی است.