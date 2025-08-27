به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان در گفتگوی ویژه خبری چهارم شهریور گفت: براساس سامانه نظارت بر طرح‌های اقتصادی و عمرانی وزارت کشور که دستاورد‌های بهمن ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ دستگاه‌های اجرایی را ثبت می کند در شش ماه گذشته در کل استان ۱۸۵۶ طرح با ۱۶ ممیز ۶ دهم همت در استان داشتیم که در هفته دولت به بهره برداری می‌رسد یا ساخت آن آغاز می‌شود که ۹ همت آن مربوط به آغاز ساخت طرح‌های عمرانی و یا بهره برداری آنهاست و بقیه طرح‌های اقتصادی استان است.

سید مهدی مهیایی با اشاره به طرح‌های مهم استان به نهضت ملی مدرسه سازی دولت اشاره کرد که نهضت عدالت آموزشی نامیده می‌شود وافزود: ۱۲۰ طرح با ۷۰۰ کلاس درس با ۴۱ درصد پیشرفت فیزیکی در استان داریم که تا امروز ۵۵ طرح آموزشی با ۲۵۱ کلاس درس و ۷۱۰ میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد همچنین آغاز عملیات اجرایی ۲ مرکز آموزشی با ۱۲۶ کلاس درس داریم و در شش ماه گذشته هر روز یک کلاس درس ساخته شده و تحویل مردم شده است.

وی اعتبار طرح‌های عمده شرکت آب و فاضلاب گلستان را ۱۲۸ میلیارد تومان اعلام کرد که برای حفر چاه ، تجهیز چاه و اجرای شبکه و احداث مخازن است وشرکت آب منطقه‌ای ۳۰۰ میلیارد تومان برای آب رسانی به شهر‌های گرگان، علی آبادکتول ودیگر شهر های استان هزینه کرده است.



مهیایی گفت:هفته دولت از طرح‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۳ هزار واحد مسکن روستایی به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود: ۲۹۰ طرح آسفالت، طرح هادی روستایی و بازنگری طرح‌های هادی ۱۶۹ روستا از جمله طرح های بنیاد مسکن استان است .

به گفته مهیایی در بخش مسکن ۱۸۰۰ واحد مسکن شهری در حال ساخت داریم که ۹۱۵ واحدمربوط به بافت فرسوده بازآفرینی شهری و بقیه مربوط به مسکن خود مالکی است و از دولت تسهیلات ساخت مسکن دریافت کرده‌اندهمچنین ۲۳۲ طرح شهرداری‌های استان با اعتبار ۱۰۴۰ میلیارد تومان و ۶۷۰ طرح اداره کل امور روستایی و دهیاری‌ها با ۳۵۰ میلیارد تومان در حال اجراست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با اشاره به طرح‌های نیمه تمام استان گفت : ۱۲۰۰ طرح ملی و استانی در دست اجرا در استان داریم که براساس برآورد بدون در نظر گرفتن تورم ۷۰ همت اعتبار نیاز دارد که این طرح‌ها را به پایان برسانیم و این در حالی است که در سال گذشته منابع ملی ، استانی و شرکت‌ها در بخش عمرانی ۱۷ همت بوده که هزینه شد و با آن ۲۵ تا ۳۰ درصد این طرح‌ها اجرا شده است.

وی اولویت استان را تمام کردن این طرح‌های نیمه تمام دانست و گفت :در جلسه هفته قبل ما در نهاد ریاست جمهوری و برنامه سفر رئیس جمهور به استان تاکید کردند که حتما طرح‌های پیشنهادی برای سفر ریاست جمهوری با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد به بالا باشند، حتما ردیف اعتباری داشته باشند و در سال ۱۴۰۴ یا ۱۴۰۵ قابل بهره بردرای باشند .

وی افزود: بر این اساس کریدور‌های شمال جنوب ، بزرگراه‌ها، محور گنبدکاووس به آق قلا، جاده نفت گنبدکاووس به اینچه برون، گرگان به اینچه برون، سد نرم آب چهل چای و سد آق دکش علی آباد و سد چایلی مراوه تپه مهمترین طرح‌های نیمه تمام اولویت دار است.

مهیایی افزود: در طرح ملی مسکن که از سال ۱۴۰۰ در مجلس به تصویب رسید تاکنون ۷۰ هزار پروانه صادر شده که ۳۱ هزار واحد به مسکن روستایی و ۲۲ هزار واحد ساخت مسکن خود مالکی با تسهیلات دولتی و ۷ هزار واحد مسکن دولتی است.

وی گفت: ۷ هزار واحد ساخت مسکن در محدوده بافت فرسوده استان و در ایام هفته دولت به بهره بردلری می رسد که ۱۸۰۰ واحد مسکن خود مالکی و بافت فرسوده و ۳۴۰ واحد مسکن روستایی در سطح استان به بهره برداری رسیده است و امیدواریم در سال آینده ۷ هزار واحد مسکن در حال ساخت در اراضی دولتی را تحویل دهیم .

مهیایی گفت: در قسمت راه‌ها کریدور غرب به شرق با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی و محور شمال به جنوب به نام خوش ییلاق با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی در طول ۶۰ کیلومتر است که در حال پیگیری تامین اعتبار هستیم و محور جاده نفت هم که از گنبد به اینچه برون که محور ترانزیتی است در حال ساخت است.

وی گفت : در بحث ایمن سازی از ۹۵ نقطه حادثه خیز استان همه را تا اسفند ۱۴۰۳ رفع خطر کردیم و الان به سراغ سایر نقاط حادثه خیز می‌رویم و ۲ همت از اعتبارات عمرانی برای راه‌های استان جذب شده است.

او افزود: در زمینه تامین آب آشامیدنی ما ۵۸۰۰ لیتر در ثانیه تولید و ۱۲۰۰ لیتر در ثانیه کسری داریم که با توجه به تغییر اقلیم و کاهش ۳۸ درصدی بارندگی نسبت به پارسال و کاهش ۲۵ درصدی بارندگی درمقایسه با آمار بلند مدت داشته است.

مهیایی افزود: در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ما ۲۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار تنش آب جذب کردیم که کسری آب را مدیریت کنیم تا تنش آبی را رد کنیم.

وی افزود: برای تولید برق ۷۰۴ نیروگاه حمایتی ۵ کیلو واتی با کمک کمیته امداد و ۲۸ نیروگاه ۳ مگاواتی در حال ساخت داریم و سیکل ترکیبی نیروگاه برق علی آبادکتول را در حال ساخت داریم.

مهیایی درباره گاز رسانی به روستا ها هم گفت: از ۹۸۰ روستای گلستان هم به ۹۵۰ روستا گاز رسانی شده است.