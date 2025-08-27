پخش زنده
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: هفته دولت ۱۸۵۶ طرح با ۱۶ ممیز ۶ دهم همت اعتبار در استان به بهره برداری میرسدیا ساخت آن آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان در گفتگوی ویژه خبری چهارم شهریور گفت: براساس سامانه نظارت بر طرحهای اقتصادی و عمرانی وزارت کشور که دستاوردهای بهمن ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ دستگاههای اجرایی را ثبت می کند در شش ماه گذشته در کل استان ۱۸۵۶ طرح با ۱۶ ممیز ۶ دهم همت در استان داشتیم که در هفته دولت به بهره برداری میرسد یا ساخت آن آغاز میشود که ۹ همت آن مربوط به آغاز ساخت طرحهای عمرانی و یا بهره برداری آنهاست و بقیه طرحهای اقتصادی استان است.
سید مهدی مهیایی با اشاره به طرحهای مهم استان به نهضت ملی مدرسه سازی دولت اشاره کرد که نهضت عدالت آموزشی نامیده میشود وافزود: ۱۲۰ طرح با ۷۰۰ کلاس درس با ۴۱ درصد پیشرفت فیزیکی در استان داریم که تا امروز ۵۵ طرح آموزشی با ۲۵۱ کلاس درس و ۷۱۰ میلیارد تومان به بهره برداری میرسد همچنین آغاز عملیات اجرایی ۲ مرکز آموزشی با ۱۲۶ کلاس درس داریم و در شش ماه گذشته هر روز یک کلاس درس ساخته شده و تحویل مردم شده است.
وی اعتبار طرحهای عمده شرکت آب و فاضلاب گلستان را ۱۲۸ میلیارد تومان اعلام کرد که برای حفر چاه ، تجهیز چاه و اجرای شبکه و احداث مخازن است وشرکت آب منطقهای ۳۰۰ میلیارد تومان برای آب رسانی به شهرهای گرگان، علی آبادکتول ودیگر شهر های استان هزینه کرده است.
مهیایی گفت:هفته دولت از طرحهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۳ هزار واحد مسکن روستایی به بهره برداری میرسد.
وی افزود: ۲۹۰ طرح آسفالت، طرح هادی روستایی و بازنگری طرحهای هادی ۱۶۹ روستا از جمله طرح های بنیاد مسکن استان است .
به گفته مهیایی در بخش مسکن ۱۸۰۰ واحد مسکن شهری در حال ساخت داریم که ۹۱۵ واحدمربوط به بافت فرسوده بازآفرینی شهری و بقیه مربوط به مسکن خود مالکی است و از دولت تسهیلات ساخت مسکن دریافت کردهاندهمچنین ۲۳۲ طرح شهرداریهای استان با اعتبار ۱۰۴۰ میلیارد تومان و ۶۷۰ طرح اداره کل امور روستایی و دهیاریها با ۳۵۰ میلیارد تومان در حال اجراست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با اشاره به طرحهای نیمه تمام استان گفت : ۱۲۰۰ طرح ملی و استانی در دست اجرا در استان داریم که براساس برآورد بدون در نظر گرفتن تورم ۷۰ همت اعتبار نیاز دارد که این طرحها را به پایان برسانیم و این در حالی است که در سال گذشته منابع ملی ، استانی و شرکتها در بخش عمرانی ۱۷ همت بوده که هزینه شد و با آن ۲۵ تا ۳۰ درصد این طرحها اجرا شده است.
وی اولویت استان را تمام کردن این طرحهای نیمه تمام دانست و گفت :در جلسه هفته قبل ما در نهاد ریاست جمهوری و برنامه سفر رئیس جمهور به استان تاکید کردند که حتما طرحهای پیشنهادی برای سفر ریاست جمهوری با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد به بالا باشند، حتما ردیف اعتباری داشته باشند و در سال ۱۴۰۴ یا ۱۴۰۵ قابل بهره بردرای باشند .
وی افزود: بر این اساس کریدورهای شمال جنوب ، بزرگراهها، محور گنبدکاووس به آق قلا، جاده نفت گنبدکاووس به اینچه برون، گرگان به اینچه برون، سد نرم آب چهل چای و سد آق دکش علی آباد و سد چایلی مراوه تپه مهمترین طرحهای نیمه تمام اولویت دار است.
مهیایی افزود: در طرح ملی مسکن که از سال ۱۴۰۰ در مجلس به تصویب رسید تاکنون ۷۰ هزار پروانه صادر شده که ۳۱ هزار واحد به مسکن روستایی و ۲۲ هزار واحد ساخت مسکن خود مالکی با تسهیلات دولتی و ۷ هزار واحد مسکن دولتی است.
وی گفت: ۷ هزار واحد ساخت مسکن در محدوده بافت فرسوده استان و در ایام هفته دولت به بهره بردلری می رسد که ۱۸۰۰ واحد مسکن خود مالکی و بافت فرسوده و ۳۴۰ واحد مسکن روستایی در سطح استان به بهره برداری رسیده است و امیدواریم در سال آینده ۷ هزار واحد مسکن در حال ساخت در اراضی دولتی را تحویل دهیم .
مهیایی گفت: در قسمت راهها کریدور غرب به شرق با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی و محور شمال به جنوب به نام خوش ییلاق با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی در طول ۶۰ کیلومتر است که در حال پیگیری تامین اعتبار هستیم و محور جاده نفت هم که از گنبد به اینچه برون که محور ترانزیتی است در حال ساخت است.
وی گفت : در بحث ایمن سازی از ۹۵ نقطه حادثه خیز استان همه را تا اسفند ۱۴۰۳ رفع خطر کردیم و الان به سراغ سایر نقاط حادثه خیز میرویم و ۲ همت از اعتبارات عمرانی برای راههای استان جذب شده است.
او افزود: در زمینه تامین آب آشامیدنی ما ۵۸۰۰ لیتر در ثانیه تولید و ۱۲۰۰ لیتر در ثانیه کسری داریم که با توجه به تغییر اقلیم و کاهش ۳۸ درصدی بارندگی نسبت به پارسال و کاهش ۲۵ درصدی بارندگی درمقایسه با آمار بلند مدت داشته است.
مهیایی افزود: در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ما ۲۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار تنش آب جذب کردیم که کسری آب را مدیریت کنیم تا تنش آبی را رد کنیم.
وی افزود: برای تولید برق ۷۰۴ نیروگاه حمایتی ۵ کیلو واتی با کمک کمیته امداد و ۲۸ نیروگاه ۳ مگاواتی در حال ساخت داریم و سیکل ترکیبی نیروگاه برق علی آبادکتول را در حال ساخت داریم.
مهیایی درباره گاز رسانی به روستا ها هم گفت: از ۹۸۰ روستای گلستان هم به ۹۵۰ روستا گاز رسانی شده است.