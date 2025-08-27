به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، چهل و دومین واحد مرغداری پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت تولید سالانه ۲۰۰ تن گوشت سفید در روستای قصلان شهرستان قروه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کردستان در آیین بهره‌برداری از این طرح اظهار کرد: این واحد مرغداری در زمینی به مساحت پنج هزار و ۲۰۰ متر مربع و با ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار احداث شده است.

محمد بیانی با بیان اینکه ظرفیت هر دوره پرورش در این واحد ۲۰ هزار قطعه جوجه است، افزود: در پایان هر دوره حدود ۵۰ تن گوشت سفید تولید و روانه بازار می‌شود.

به گفته معاون بهبود تولیدات دامی، مدت هر دوره پرورشی ۵۰ روز بوده و این واحد سالانه در چهار دوره اقدام به جوجه‌ریزی می‌کند.

بیانی تاکید کرد: سالن‌های این مرغداری مجهز به تجهیزات تمام‌اتوماتیک بوده و با بهره‌برداری از این واحد برای پنج نفر به‌صورت مستقیم و ۲۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم اشتغال‌زایی ایجاد شده است.