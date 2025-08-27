یک تولهخرس در منطقه عمارت شهرستان آمل تلف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس اعلام روابط عمومی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران؛ یک قلاده تولهخرس در منطقه عمارت شهرستان آمل توسط مردم محلی در وضعیت بیحال مشاهده و موضوع بلافاصله به یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گزارش شد.
بر اساس این گزارش؛ روز سه شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴، مأموران یگان اجرایی پس از زندهگیری، حیوان را به مرکز نگهداری و درمان حیات وحش در پناهگاه حیات وحش سمسکنده منتقل کردند، اما متأسفانه با وجود تلاشهای صورتگرفته، تولهخرس، جان خود را از دست داد.
بر اساس بررسیهای اولیه هیچگونه آثار تیراندازی، شکستگی یا جراحت مشهود بر روی بدن حیوان مشاهده نشد.
همچنین دامپزشک معتمد ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران پس از انجام کالبدگشایی، علت تلف شدن را مسمومیت اعلام کرد.
ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، تأکید کرد که بررسیهای تکمیلی برای مشخص شدن جزئیات و منشأ حادثه در دستور کار قرار گرفته است.