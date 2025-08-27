فرماندار میامی از برنامه ریزی برای افتتاح ۹۸ پروژه عمرانی و ۷ طرح اقتصادی به مناسبت هفته دولت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، احمد خرم گفت: ۹۸ پروژه عمرانی رو با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۹۲۷ میلیارد ریال و ۷ طرح اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۱۲۹ هزار میلیارد ریال در شهرستان میامی افتتاح می شود .

وی افزود : به مناسبت هفته دولت ۹ پروژه هم با اعتبار بالغ بر ۲ هزار و ۶۸۲ میلیارد ریال کلنگ زنی خواهد شد .

به گفته وی ، طرح های عمرانی و اقاتصادی هفته دولت برای ۲۰۰ اشتغال مستقیم ایجاد می کند .