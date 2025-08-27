به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،حجت‌الاسلام مهدی تشرعی، مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد و دبیر قرارگاه مسجد استان سمنان در این مراسم با بیان اینکه هفته مسجد امسال با برگزاری نشست‌ها و تجلیل از فعالان مسجدی همراه بوده است، گفت: در این همایش استانی، خادمان برگزیده مساجد شامل ائمه جماعت، فرماندهان بسیج، اعضای هیئت امنا، مدیران کانون‌ها و مراکز نیکوکاری معرفی و از ۳۵ نفر از آنان تجلیل شد.

وی افزود: در حوادث اخیر و دفاع مقدس ۱۲ روزه غزه نیز مساجد استان نقش محوری در اسکان، فعالیت‌های تبیینی و پشتیبانی ایفا کردند که این مهم نشان‌دهنده زنده بودن کارکرد مساجد در جامعه امروز است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جواد حاج‌علی اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و رئیس قرارگاه ملی مسجد با تأکید بر اجرای طرح ملی محراب گفت: همه دستگاه‌های کشور باید برای برنامه‌های خود پیوست مسجدی تعریف کنند و حوزه‌های علمیه نیز در تربیت امامان جماعت تراز انقلاب اسلامی نقش‌آفرین باشند.

وی افزود: امامان جمعه باید احیا و آبادانی مساجد را رسالت نخست خود بدانند و آحاد مردم نیز لازم است برای خود در مسجد نقش اجتماعی تعریف کنند. به گفته وی، رسانه ملی و آموزش و پرورش نیز باید سهم جدی‌تری در مسجدی‌کردن جامعه ایفا کنند.

حاج‌علی اکبری با اشاره به هم‌پیمانی قرارگاه ملی مسجد برای توانمندسازی ۱۰ هزار مسجد شهری در کشور اظهار داشت: این مساجد باید در عرصه‌های امداد اجتماعی، تأمین امنیت محلات و نقش‌آفرینی در شرایط بحرانی فعال شوند و توانمندی‌های خود را ارتقا دهند.

وی دفاع اخیر ملت فلسطین را یادآور نقش مساجد در بسیج مردم دانست و گفت: تمرکز طرح ملی محراب در گام نخست بر این ده هزار مسجد خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، شمار مساجد مشمول این طرح به ۱۸ هزار برسد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه همچنین از نگاه حمایتی رئیس‌جمهور نسبت به محوریت مساجد در اداره محلات قدردانی کرد و افزود: رئیس‌جمهور بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت خانه‌های خدا در تقویت مردم‌پایه‌بودن نظام تأکید دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه سمنان نیز در این مراسم با بیان اینکه مساجد از دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تاکنون کانون اصلی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بوده‌اند، گفت: امروز نیز جمع‌آوری کمک‌های مردمی در بحران‌های اخیر و اجرای طرح‌های همبستگی اجتماعی در بستر مساجد صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به شعار امسال «مسجد؛ سنگر مقاومت و محل وحدت» افزود: مساجد تنها بخشی از ظرفیت خود را به کار گرفته‌اند و باید با فعالیت قرارگاهی و هم‌افزایی میان ارکان مختلف، این ظرفیت به‌طور کامل فعال شود.

امام جمعه سمنان با تأکید بر اینکه مساجد بر اساس تقوا بنا شده‌اند، گفت: هدف اصلی، پاکیزگی و ارتقای معنوی مؤمنان است و حضور جوانان در مساجد باید زمینه‌ساز این تطهیر واقعی باشد.

وی از روحانیون، هیئت امنا و همه خادمان مساجد خواست با تقویت همبستگی و تلاش مشترک، زمینه جذب نسل جوان به مساجد و نقش‌آفرینی گسترده‌تر آن‌ها در جامعه را فراهم کنند.