پخش زنده
امروز: -
سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور با انتشار گزارشی رسمی اعلام کرد: افزایش بخار از دهانه آتشفشان دماوند پدیدهای طبیعی بوده و هیچ نشانهای از فعالیت آتشفشانی جدی مشاهده نمیشود .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آتشفشان دماوند در روزهای اخیر با افزایش میزان خروج بخار و دود از دهانه خود توجه رسانهها و مردم را به خود جلب کرد. سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور اعلام کرد: این افزایش بخار در چارچوب رفتار طبیعی این آتشفشان ارزیابی شده و هیچ نشانهای از فعال شدن قریبالوقوع آن وجود ندارد.
بر اساس گزارش معاونت زمینشناسی این سازمان، خروج بخار و وجود چشمههای آبگرم در اطراف این کوه از نشانههای خاموش نبودن آن است، اما این پدیده در گذشته نیز با تغییرات دورهای همراه بوده و نشان از فعال بودن سیستم زمینگرمایی زیرین آن دارد.
بررسی دادههای لرزهنگاری سهماهه اخیر بر اساس اطلاعات مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران نشان میدهد که تنها یک زمینلرزه کوچک با بزرگای ۲.۷ در فاصله ۱۹ کیلومتری شمال غرب قله رخ داده است و هیچ لرزه قابل توجه دیگری در ارتباط با افزایش بخار ثبت نشده است.
کارشناسان تأکید دارند افزایش میزان بخار میتواند از نفوذ آب بیشتر به داخل زمین و گرم شدن سریع آن ناشی شود و به تنهایی نشانه فوران آتشفشان نیست.
همچنین برنامهریزی برای نصب شبکههای پایش دائمی با استفاده از ایستگاههای لرزهنگاری و GPS در منطقه در دستور کار سازمان زمینشناسی قرار دارد تا با به دست آوردن دادههای دقیقتر، پیشبینیهای مطمئنتری انجام شود.