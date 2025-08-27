نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی:
بلندمرتبهسازی غیرمجاز در اطراف حرم رضوی، بیاحترامی به حریم امام رضا (ع)
بلندمرتبهسازی غیرمجاز در اطراف حرم رضوی، علاوه برمخدوش کردن چهره شهر، بیاحترامی به حریم امام رضا (ع)محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در دیدار با مسئولان بازرسی شهرداری مشهد گفت: قرار بود ساختمانهای اطراف حرم مطهر از ارتفاع مشخصی فراتر نروند تا حرمت گنبد و بارگاه حفظ شود، اما در برخی موارد شاهد بلندمرتبهسازیهای غیرمجاز هستیم.
آیتالله سید احمد علمالهدی، افزود: وقتی تخلفی اینچنین آشکار صورت میگیرد، مردم احساس میکنند که قانون تنها برای افراد عادی است و ثروتمندان و صاحبان نفوذ میتوانند هر کاری انجام دهند. چنین وضعیتی به بیاعتمادی عمومی و تضعیف جایگاه شهرداری منجر میشود.
وی ادامه داد: مشهد، شهر امام رضا (ع) است و باید در تمام ابعاد، از معماری و شهرسازی گرفته تا حمل و نقل و خدمات عمومی، هویتی رضوی داشته باشد. کوتاهی در این زمینه نهتنها خیانت به مردم است، بلکه بیاحترامی به ساحت مقدس امام رضا (ع) به شمار میرود. نباید اجازه داد منافع شخصی یا بیتوجهی مدیران، این هویت را خدشهدار کند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: مشهد نه تنها مقصد میلیونها زائر ایرانی و خارجی است، بلکه به عنوان نماد معنویت و دینداری شناخته میشود. از همین رو کوچکترین نقص در مدیریت شهری میتواند بازتاب گستردهای داشته باشد.
ایت الله علم الهدی اضافه کرد: یکی از چالشهای اصلی کشور، و بهویژه مدیریت شهری، ضعف در نظام نظارت است. در حالیکه دستگاههای متعددی برای بازرسی داخلی در نهادها فعال هستند، اما همچنان شاهد بروز فساد، ناکارآمدی و اتلاف منابع هستیم.
وی ادامه داد: این موضوع نشان میدهد که نظارتها یا به اندازه کافی جدی نیستند یا در جای درست اعمال نمیشوند. گاهی بر مسائل جزئی تمرکز میشود، اما از نقاط حساس و حیاتی غفلت میگردد.
ایت الله علم الهدی گفت: بنابراین، تقویت نظام نظارت و بازرسی یک ضرورت اجتنابناپذیر است. این نظارت نباید فقط بر مسائل مالی متمرکز شود، بلکه باید کارآمدی مدیریتی را نیز در بر گیرد.
وی افزود: مدیری که از نظر مالی پاکدست باشد، اما به دلیل ناتوانی در اداره امور، منابع شهر را هدر دهد و شهروندان را ناراضی کند. در چنین شرایطی، خسارت وارده کمتر از فساد مالی نیست.