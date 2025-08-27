پس از ۶۳ روز سیاه پوشی و عزاداری محرم و صفر ، در طلوع سومین روز ماه ربیع الاول پرچم مشکی گنبد مطهر رضوی و کتیبه‌های عزاداری تعویض شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صبح امروز چهارشنبه ۵ شهریور، مقارن با سوم ربیع الاول، پرچم سبز مزین به آیه شریفه «نصر من الله و فتح قریب»، در آیینی معنوی با حضور خادمان بارگاه منور رضوی، بر فراز گنبد مطهر حرم ملکوتی امام رضا (ع) به اهتزاز در آمد و جایگزین پرچم سیاه عزاداری شد.

در مشهد پس از سه روز از شهادت امام رضا علیه السلام بیرق‌های عزا جمع آوری می‌شود.