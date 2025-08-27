پخش زنده
هشت قطعه شمش طلای قاچاق در کردستان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: در یکی از بزرگترین پروندههای قاچاق طلا در استان کردستان، هشت قطعه شمش طلای قاچاق به ارزش ۶۲۰ میلیارد ریالی در محور دیواندره به سقز کشف شد.
حسین رحیمیان افزود: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان سقز به پرونده هشت قطعه شمش طلا به ارزش ۶۲۰ میلیارد ریال رسیدگی کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به ارایه نشدن مدارک گمرکی، اتهام قاچاق کالا را محرز و متخلف را با احتساب ارزش خودرو به پرداخت ۶۲۳ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
رحیمیان گفت: به گزارش پرسنل اداره اطلاعات استان طی رصدهای صورت گرفته و گزارشات مردمی واصله مطلع شدند که برخی از قاچاقچیان شهرستانهای بانه و سقز اقدام به ورود و خروج طلا بصورت غیر قانونی میکنند که پس از اخذ دستور قضائی در نهایت در محور دیواندره به سقز کالای قاچاق را در داخل یک دستگاه خودرو سواری کشف و پرونده تخلف آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی در پایان تصریح کرد:مقابله با قاچاق کالا و ارز به عنوان یک اولویت مهم در تعزیرات حکومتی استان دنبال و در این راستا با تمام قدرت برخورد میکنیم.