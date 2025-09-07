به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، کشت خربزه در دامغان به سه روش زیر پلاستیکی، نشایی و دیم انجام و پیش بینی می‌شود از هر هکتار بیش از ۱۶ تن خربزه برداشت شود

با توجه به عملکرد بالا و آفت کمتر ۵۰ درصد ، بیشتر خربزه‌های کشت شده در دامغان به روش نشایی است

پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۳ هزار تن خربزه از مزارع شهرستان دامغان برداشت شود برداشت خربزه در شهرستان دامغان تا پایان مهر ماه ادامه دارد

