با حضور معاون امور روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری بهره برداری از ۲۱ طرح عمرانی و خدماتی و صد واحد مسکن مقاوم سازی شده روستایی در خوی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با سفر دکتر عبدالکریم حسین‌زاده معاون امور روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و استاندار آذربایجان غربی به شهرستان خوی، ۲۱ طرح عمرانی و خدماتی در حوزه معابر روستایی به بهره‌برداری رسید.

در این آیین از ۲۱ طرح بنیاد مسکن در خوی با هزینه کرد ۱۹۵ میلیارد ریال بهره‌برداری شد. این طرحها شامل آسفالت معابر، مقاوم و نوسازی خانه‌های روستایی و طرح‌های هادی است.

همچنین در این سفر، ۱۰۰ واحد بهسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی در روستای تکلک بخش مرکزی خوی افتتاح شد.

