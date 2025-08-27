به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ گاهی تحقق یک وعده، فقط یک پروژه نیست؛ لبخندی است که بر چهره کودکانی می‌نشیند که طعم نداشتن را خوب می‌دانند؛ وعده‌ای که حالا به ثمر نشسته و سرپناهی دائمی برای فرزندان بی‌سرپرست بجنورد فراهم کرده است.

زمستان ۱۴۰۳، دکتر مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور در سفر استانی به خراسان شمالی، مهمان یکی از مراکز نگهداری این فرزندان شد که یکی از مهم‌ترین درخواست‌ها، تامین یک خانه دائمی برای آنها بود.

رییس‌جمهور در این بازدید دستور داد واحدی مسکونی برای این فرشتگان کوچک خریداری شود حالا، این وعده به طور کامل محقق شده است و ساختمانی با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان خریداری، تجهیز و آماده بهره‌برداری شد؛ خانه‌ای برای نفس کشیدن آرام، برای رویا‌های رنگی، برای رشد کودکانی که هنوز فرصت دیده شدن دارند.