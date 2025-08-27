پخش زنده
مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور گفت: ارزیابی عملکرد آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی کشور بر اساس فعالیت سال ۱۴۰۳ نشاندهنده رشد قابل توجه شاخصهای کمی و کیفی خدمات آزمایشگاهی نسبت به سال گذشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امیر یونسیان، مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور گفت:ارزیابی سال ۱۴۰۳ بر پایه شاخصهای کلیدی همکاری شبکهای، درآمد و مشتریمداری انجام شد و نتایج آن حاکی از رشد معنادار فعالیت آزمایشگاهها نسبت به دوره پیشین است.
وی با اشاره به گستردگی فرآیند ارزیابی افزود: در این دوره ۱۰۹۳ آزمایشگاه در قالب ۷۳۵ مرکز عضو شبکه مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس دادههای ثبتشده، درآمد مراکز آزمایشگاهی عضو در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۸۰ میلیارد ریال رسیده و تعداد مشتریان حقیقی و حقوقی بیش از ۸۰ هزار نفر بوده است. همچنین این مراکز در مجموع بیش از چهار میلیون خدمت آزمایشگاهی ارائه کردهاند و شاخص رضایت مشتریان به طور متوسط ۸۵ درصد ثبت شده است.
یونسیان اظهار کرد: این آمار بیانگر آن است که آزمایشگاههای عضو شبکه نهتنها در ارائه خدمات کمی رشد داشتهاند، بلکه از منظر کیفیت، مشتریمداری و همکاری شبکهای نیز توانستهاند جایگاه خود را ارتقا دهند. شبکه آزمایشگاهی کشور در مسیر توسعه، مأموریت اصلی خود را در تسهیل دسترسی پژوهشگران، دانشگاهیان، صنعتگران و دیگر ذینفعان به خدمات پیشرفته آزمایشگاهی دنبال میکند و به همین دلیل، ارزیابی سالانه یکی از ابزارهای مهم برای سنجش وضعیت موجود و ترسیم مسیر آینده است.
مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور با اشاره به شاخصهای مورد بررسی در بخش همکاری شبکهای گفت: مشارکت فعال مراکز در ارسال گزارش خدمات، همکاری میانآزمایشگاهی، بهروزرسانی اطلاعات پایگاه اینترنتی، معرفی رابط و تعامل سازنده با شبکه، نشر دانش و تبادل تجربه، حضور در برنامههای شبکه و مشارکت در برگزاری آنها، توافق برای تبادل نمونه و ارجاع مشتری، استانداردسازی فعالیتها و پیادهسازی سازوکارهای تشویق کارکنان، از جمله مواردی است که در ارزیابی ۱۴۰۳ به دقت مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: هدف از این ارزیابی، صرفاً رتبهبندی مراکز نیست، بلکه شناسایی نقاط قوت و ضعف، ارائه بازخورد به مدیران و کارشناسان آزمایشگاهها و کمک به ارتقای سطح خدمات و توانمندیها در مقیاس ملی است. نتایج حاکی از آن است که آزمایشگاههای عضو در مسیر بلوغ شبکهای قرار دارند و نقش مؤثری در تحقق اهداف زیستبوم علم و فناوری کشور ایفا میکنند.
یونسیان با اشاره به اولویتهای شبکه آزمایشگاهی کشور در سال جاری تصریح کرد: تمرکز اصلی شبکه بر توسعه همکاریهای فناورانه در داخل و خارج از کشور، ارتقای استانداردهای کیفی، افزایش بهرهوری تجهیزات و همچنین حمایت از آزمایشگاههای نوپا و مراکز مستعد است.
وی تأکید کرد: شبکه آزمایشگاهی کشور تلاش میکند با ارائه حمایتهای هدفمند، مسیر رشد و پایداری خدمات آزمایشگاهی در سراسر کشور را تسهیل کند و زمینهساز حضور پررنگتر مراکز عضو در حوزههای صنعتی و پژوهشی باشد.
مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور خاطرنشان کرد: اعلام نتایج ارزیابی سال ۱۴۰۳ علاوه بر ایجاد فضای رقابتی سالم میان مراکز عضو، موجب شفافیت عملکردی آزمایشگاهها و انگیزهبخشی برای ارتقای خدمات شده و امید است در سالهای آتی شاهد شکوفایی بیشتر شبکه در خدمت به جامعه علمی و صنعتی کشور باشیم.