به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، اسفندیاری با بیان اینکه این طرح‌ها در هفته دولت به بهره برداری می‌رسد گفت: برای اجرای این طرح‌ها در مجموع ۳۴۷ میلیارد تومان از محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اعتبارات دولتی و تسهیلات بانکی هزینه شده است.

وی افزود: با افتتاح این طرح‌ها برای ۱۰۵ نفر فرصت شغلی به صورت مستقیم و ۸ هزار و هشتصد نفر فرصت شغلی به صورت غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: با افتتاح طرح‌های کشاورزی جدید، ۵۱ هزار خانوار از مزایای اجرای این طرح‌ها بهره‌مند خواهند شد که نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی آنها خواهد داشت.

اسفندیاری با بیان اینکه شهرستان‌های خوسف با ۲۱ طرح، نهبندان با ۱۱ طرح و سربیشه با ۱۰ طرح بیشترین سهم را در بین شهرستان‌های استان دارند افزود: بیشترین تعداد افتتاح مربوط به پروژه‌های احداث کانال‌های انتقال آب، لوله‌گذاری، احیا و مرمت قنوات، احداث استخر، اجرای سیستم‌های نوین آبیاری و اصلاح و بهبود اراضی است با ۵۴ طرح که نقش اساسی در افزایش بهره‌وری و پایدارسازی تولید در بخش کشاورزی استان ایفا خواهد کرد.