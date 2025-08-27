پخش زنده
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهعنوان نماینده عالی این وزارتخانه در هفته دولت وارد استان زنجان شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما دیدار معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور و هیئت همراه با فرماندار شهرستان خدابنده، بازدید از حرم مطهر قیدار نبی (ع)، افتتاح تأسیسات اقامتی پذیرایی واقع در مجتمع خدماتی رفاهی شهر قیدار، ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام شهر سجاس، افتتاح فاز دوم کمپ گردشگری پارک ملت سجاس، رونمایی از یک دستگاه کمپرسی بنز ۱۹۳۰ شهرداری، آیین افتتاح کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سجاس، بازدید از مسجد جامع تاریخی سجاس، آیین نصب اتوبوستر فیدر- خنداب و افتتاح شبکه آب روستای خنداب، بازدید از کارگاه چاقوسازی شوراب، افتتاح همزمان پروژههای بخش سجا سرود بهسازی معابر، آسفالت ریزی، جدول گذاری سنگ فرش و. به تعداد ۲۳ پروژه، افتتاح یک واحد مسکن مددجویی و دیدار با خانواده معظم شهید خدمت، بازدید از کارگاههای صنایعدستی شهرستان سلطانیه از برنامههای امروز در هفته دولت در شهرستان خدابنده و سلطانیه است.