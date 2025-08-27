معاون فرهنگ و ارتباطات موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: دو بخش جدید با محوریت «نقش بانوان در دفاع مقدس» و دیگری «نقش تهران در دفاع مقدس» به مجموعه موزه ملی افزوده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا عسگری در نشست فعالان ادبیات پایداری ، از اضافه شدن دو بخش با محوریت «نقش بانوان در دفاع مقدس» و «نقش تهران در دفاع مقدس» به مجموعه موزه ملی تا پایان سال خبر داد و گفت : این موضوعات اهمیت ویژه‌ای دارند، چراکه تاکنون در این سطح جامع به آنها پرداخته نشده است.

معاون فرهنگ و ارتباطات موزه همچنین با اشاره به ظرفیت کتابخانه موزه افزود: در آینده نزدیک، کتابخانه و مرکز اسناد موزه در قالبی مجهزتر و جامع‌تر به بهره‌برداری خواهد رسید و به یکی از پرکاربردترین مراکز برای پژوهشگران حوزه دفاع مقدس تبدیل می‌شود.

در این نشست کتاب «بررسی تأثیر بحران آب بر مناقشات بین اسرائیل و همسایگان» تألیف مجتبی رحماندوست و مختار مجاهد، از تازه‌های نشر سرو، رونمایی شد.

در ادامه نشست، فعالان و منتقدان حوزه ادبیات پایداری بر ضرورت توجه بیشتر به تولید و نشر آثار دفاع مقدس تأکید کردند و بازخوانی تجربه‌های ماندگار رزمندگان و انتقال آن به نسل‌های آینده را نیازمند حمایت جدی‌تر از نویسندگان و ناشران دانستند. همچنین پیشنهاد شد برای گسترش دامنه مخاطبان، آثار دفاع مقدس با بهره‌گیری از زبان روز، قالب‌های متنوع ادبی و توجه به نیاز‌های جوانان تولید و منتشر شود تا این گنجینه فرهنگی ماندگارتر و اثرگذارتر در جامعه حضور یابد.

نشست فعالان ادبیات پایداری با محوریت رونمایی از کتاب «بررسی تأثیر بحران آب بر مناقشات بین اسرائیل و همسایگان» در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و با حضور جمعی از معاونان و مدیران موزه، مرتضی قاضی، نصرت‌الله صمدزاده، یحیی نیازی، مجید محمدولی، فریبا انیسی و گروهی از منتقدان و فعالان ادبیات پایداری در سالن قصرشیرین این موزه برگزار شد.

در این نشست پژوهشگران و منتقدان، ابعاد راهبردی مسئله آب در منازعات خاورمیانه و سیاست‌های رژیم صهیونیستی را بررسی کردند.