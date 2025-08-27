پخش زنده
فرمانده سابق سامانه پدافند هوایی رژیم صهیونیستی در اظهارات جدیدی با ترس و وحشتی از توسعه توانمندیهای نظامی یمن بر این رژیم، ابراز نگرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «زویکا هایموویچ» فرمانده سابق سامانه پدافند هوایی رژیم اسرائیل تأکید کرد که «دست کم گرفتن تهدیدهای یمن یک اشتباه فاحش است».
این مقام نظامی اسرائیلی با اشاره به توانایی یمن در نفوذ به زرادخانه "اسرائیل" که دارای سیستمهای پیشرفته از جمله پیشرفتهترین سیستمهای آمریکایی است، اذعان کرد که «سیستم دفاعی قوی نیست».
هایموویچ اذعان کرد که «حملات به تلآویو و فرودگاه بن گوریون اصابت کرده است».
اظهارات فرمانده سابق پدافند هوایی رژیم اسرائیل دو روز پس از اظهارات فرمانده سابق نیروی دریایی دشمن، «الیعازر ماروم»، در مصاحبه با رادیو عبری افام ۱۰۳ صورت گرفت.
وی در این گفتگوی منتشرشده، با اذعان به توانایی یمن در اعمال بازدارندگی علیه رژیم صهیونیستی و ناتوانی دشمن در مقابله با تهدید یمن، اعلام کرد که راه حل، به کارگیری مزدوران در استانهای اشغالی جنوبی و شرقی است.