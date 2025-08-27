پخش زنده
وزیر نفت اعلام کرد: دولت با اتکا به سرمایهگذاری داخلی و حضور بخش خصوصی، برنامههای کوتاهمدت و بلندمدتی را برای ارتقای صنعت نفت و گاز کشور در دستور کار قرار داده است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن پاکنژاد در پاسخ به پرسشی که درباره تسریع در بهرهبرداری از طرحهای جمعآوری گاز مشعل بود، گفت: قطعاً اقدامها در این زمینه در وزارت نفت تسریع میشود. طرحهای وزارت نفت درخصوص جمعآوری گازهای مشعل در دو قالب پیگیری میشود. نخست، طرحهای کوتاهمدت و دوم، طرحهای بلندمدت. طرحهای کوتاهمدت از مسیر واگذاری و بهرهگیری از گازهای همراه از سوی بخش خصوصی صورت میگیرد که برای تولید برق انجام میشود و برای ایجاد انگیزه بیشتر، مزایده برگزار و قیمت پایه صفر در نظر گرفته شده است تا مشارکت بیشتری جذب کنیم.
وی ادامه داد: در حوزه طرحهای بلندمدت نیز طرحهایی همچون انجیال ۳۱۰۰ و انجیال خارک در دستور کار است که متأسفانه مدتهاست پیشرفت قابل توجهی نداشته، اما در دولت چهاردهم سرمایهگذاری و بهرهبرداری از آن نیز در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.
وزیر نفت همچنین با تشریح اقدامهای انجامشده در این وزارتخانه در طول یک سال گذشته اظهار کرد: اگر بخواهیم با استناد به ارقام و اعداد صحبت کنیم در طول یک سال گذشته تولید نفت خام بهطور میانگین بیش از یکصد هزار بشکه در روز افزایش داشته است. در حوزه گاز خام یعنی گازی که در صنعت بالادستی نفت تولید میشود نیز بیش از ۳۰ میلیون مترمکعب افزایش تولید داشتیم.
افزایش ۲۱ هزار بشکهای صادرات نفت ایران
پاکنژاد با اشاره به آمار فروش نفت خام افزود: صادرات ما در چهار ماه ابتدایی امسال نسبت به چهار ماه ابتدایی پارسال، حدود ۲۱ هزار بشکه در روز افزایش داشته است.
وی به افزایش تولید فرآوردههای نفتی در دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: در حوزه تولید نفتگاز با وجود اینکه بخش عمدهای از تعمیرات اساسی پالایشگاهها در نیمه نخست امسال برنامهریزی شده بود، شاهد افزایش بیش از ۳ میلیون لیتری در روز بودیم، البته این افزایش تولید را در حوزه تولید بنزین نیز شاهد بودیم.
وزیر نفت ادامه داد: همچنین طرحهای بزرگی را برای اجرا برنامهریزی کردیم که از آن جمله میتوان به طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکهای ظرفیت تولید نفت خام اشاره کرد که تفاهمنامه تأمین اعتبار مالی آن اخیرا با صندوق توسعه ملی منعقد شده و در حال طی کردن مراحل نهایی کار هستیم.
پاکنژاد همچنین به قرارداد فشارافزایی گاز پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: بحث فشارافزایی برای دولت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اگر در دو تا سه سال آینده فشارافزایی را انجام ندهیم، ۲۰ تا ۲۵ میلیون مترمکعب در روز افت تولید خواهیم داشت، بنابراین با در نظر گرفتن این شاخص، اهمیت و ضرورت تسریع اجرای این طرح روشن میشود. در حال پیگیری این طرح هستیم و عملیات اجرایی آن در اولین فرصت ممکن آغاز میشود.
وی تاکید کرد: پروژههای جمعآوری گازهای همراه (مشعل) برای دولت چهاردهم از اولویت برخوردار بوده و در این زمینه نیز اقدامهای بسیار خوبی انجام شده است. طرح انجیال ۳۱۰۰ با ظرفیت ۲۴۰ میلیون فوتمکعب در روز که در گام اول با ۸۰ میلیون فوتمکعب گاز عملیات بهرهبرداری از آن آغاز شده است و بهتدریج خوراک این مجتمع افزایش خواهد یافت و این بدان معناست که با بهکارگیری ظرفیت کامل تأسیسات انجیال ۳۱۰۰ که با سرمایهگذاری ۱.۶ میلیارد دلاری احداث شده، سالانه ۷۰۰ میلیون دلار درآمدزایی برای کشور خواهیم داشت.