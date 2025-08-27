پخش زنده
با ناپایداریهای جوی و بروز و طوفان گرد و خاک در خراسان جنوبی هشدار سطح زرد صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت:بر اساس الگوی نقشههای پیشیابی تا اوایل هفته آینده گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک در برخی ساعات، سبب کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا به ویژه در مرز شرقی استان خواهد شد.
زارعی افزود: همچنین با تقویت بادهای ۱۲۰ روزه از روز جمعه تا یکشنبه وزش باد شدید بروز خسارت و طوفان گرد و خاک را به ویژه در نیمه شرقی استان در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد در استان گفت: در این هشدار به اطمینان از استحکام سازههای موقت و به ویژه گلخانهها خودداری از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان کهنسال و ساختمانهای نیمه کاره اجتناب از رفتن به فضای باز به ویژه سالمندان کودکان و افراد دارای بیماریهای قلبی تنفسی در ساعات آلودگی هوا پرهیز از سفرهای غیر ضرور و احتیاط در تردد در محورهای مواصلاتی جنوب و شرق استان توصیه شده است.
کارشناس هواشناسی افزود: تغییرات دما در این مدت در استان ناچیز خواهد بود.
زارعی گفت:همچنین در ۲۴ ساعت گذشته سربیشه با حداقل دمای ۱۴ درجه سلسیوس خنکترین و بندان و دهسلم مشترکاً با حداکثر دمای ۴۳ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان بودند، نوسانات دما در مرکز استان بین ۱۸ و ۳۸ درجه ثبت شد.