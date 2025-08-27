فیلم سینمایی «همراه» بزودی از شبکه ۲ سیما و فیلم «رابین هود» به مناسبت زادروز دوبلور محبوب، بهرام زند از شبکه نمایش پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «همراه» با گویندگی ۲۷ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد گویندگی (دوبلاژ) اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما صدا گذاری (دوبله) شد.

این سینمایی در گونه اکشن و مهیج محصول هندوستان در سال ۲۰۱۶ قرار است از شبکه دو سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی کریم بیانی و صدابردار آن مهدی پاینده است.

شیلا آژیر، رضا آفتابی، نسرین اسنجانی، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، محمد بهاریان، محمد تنهایی، ارسلان جولایی، شراره حضرتی، امیر حکیمی، حسین خدادادبیگی، نفیسه زاجکانیها، ابوالفضل شاه بهرامی، داود شعبانی نصر، پریا شفیعیان، خشایار شمشیرگران، محمد صادقیان، مهسا عرفانی، بهروز علی محمدی، کوروش فهیمی، پویا فهیمی، علی منصوری راد، علی همت مومیوند، علیرضا ناصحی، نیما نکویی فرد و کریم بیانی صداپیشه‌های این اثر بوده‌اند.

این فیلم درباره یک مرد نابینا است که سال‌ها برای یک قاضی بازنشسته کار می‌کرده، متهم به قتل قاضی می‌شود.

او برای حفاظت از دختر قاضی، از دست پلیس فرار کرده و موفق به کشتن قاتل می‌شود ، در نهایت نیز دختر قاضی را به سرپرستی می‌گیرد.

فیلم «رابین هود»

شبکه نمایش به مناسبت زادروز دوبلور محبوب، فیلم «رابین هود» را با دوبله بهرام زند پخش می‌کند تا صدای او دوباره روی پرده خانه‌ها طنین‌انداز شود.

«رابین هود» به کارگردانی ریدلی اسکات پنج شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۱۷ روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: به دنبال مرگ پادشاه ریچارد در فرانسه، رابین لانگ استرید کماندار ملقب به رابین هود، به همراه دوستش جان کوچولو، آلن و اسکارلت به شهر ناتینگهام انگلستان باز می‌گردند.

پرنس جان قرار است جایگزین پادشاه شود ؛ اما رابین هود با او مخالف است، چون او را مردی خود خواه و ظالم می‌داند...

کیت بلانشت، اسکار آیزاک، دنی هاستون، مارک استرانگ، کوین دورند، لیا سیدوکس و آیلین اتکینز و... در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

بهرام زند، دوبلور پیشکسوت کشورمان متولد ۶ شهریور ماه ۱۳۲۸ بود که ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ در سن ۶۸ سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت.