رامین رضاییان و علی علیپور به اردوی جدید تیم ملی فوتبال ایران دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فهرست نهایی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در تورنمنت کافا؛ دیشب اعلام شد؛ لیستی متشکل از ۲۷ بازیکن که نسبت به فهرست‌های قبلی تغییرات پرشماری دارد و چهره‌های غافلگیرکننده‌ای در آن دیده می‌شود.

رامین رضاییان و علی علیپور ۲ بازیکن مازندرانی هستند که به اردوی جدید تیم ملی دعوت شدند.

شاگردان امیر قلعه‌نویی سه روز دیگر نخستین دیدار خود در تورنمنت کافا را برابر افغانستان برگزار می‌کنند و سپس در مرحله گروهی به مصاف هند و تاجیکستان خواهند رفت.

اعلام این فهرست در شرایطی صورت گرفته که نام ۱۴ بازیکن باتجربه و جوان به دلایلی، چون مصدومیت، محرومیت یا حضور در اردوی تیم امید در آن به چشم نمی‌خورد. همین مسئله باعث شده تا ترکیب تیم ملی با سورپرایز‌های زیادی همراه باشد.

در این میان، غیبت علیرضا بیرانوند به دلیل محرومیت انضباطی، عدم حضور شجاع خلیل‌زاده و بازگشت رامین رضائیان از شاخص‌ترین تغییرات لیست جدید هستند. همچنین چندین بازیکن برای نخستین بار فرصت حضور در فهرست تیم ملی را پیدا کرده‌اند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال ایران به شرح زیر است:

دروازه‌بانان:

سید پیام نیازمند (پرسپولیس)، سید حسین حسینی (سپاهان)، نیما میرزازاد (مس رفسنجان)

مدافعان:

محمدحسین کنعانی‌زادگان (پرسپولیس)، محمدامین حزباوی (سپاهان)، عارف آقاسی (استقلال)، علی نعمتی (فولاد خوزستان)

مدافعان راست:

آریا یوسفی (سپاهان)، رامین رضاییان (استقلال)

مدافعان چپ:

امید نورافکن (سپاهان)، محمد نادری (تراکتور)

هافبک‌ها:

روزبه چشمی (استقلال)، محمد قربانی (الوحده)، سامان قدوس (کلباء امارات)، محمد خدابنده‌لو (پرسپولیس).

وینگرها:

علیرضا جهانبخش، محمد محبی (روستوف)، مهدی هاشم‌نژاد (تراکتور)، علیرضا کوشکی (استقلال)، محمدمهدی محبی (کلباء)، مهدی تیکدری (گل‌گهر)، مهران احمدی (استقلال).

مهاجمان:

مهدی طارمی (اینتر)، امیرحسین حسین‌زاده (تراکتور)، شهریار مغانلو (کلباء)، علی علیپور (پرسپولیس) و مجید علیاری (سپاهان).

* علیرضا بیرانوند به علت محرومیت انضباطی که اخیرا اعلام شده، در فهرست نهایی تیم ملی ایران حضور ندارد.

* سعید عزت‌اللهی، سردار آزمون، سید محمد کریمی، سید مجید حسینی، علی قلی‌زاده و مهدی قایدی به‌خاطر آسیب دیدگی این اردو را از دست دادند.

* نام بازیکنان جوانی مثل محمد خلیفه، سعید سحرخیزان، دانیال ایری، محمدمهدی زارع، محمدجواد حسین‌نژاد، امیرمحمد رزاق‌نیا و رضا غندی‌پور به دلیل همراهی تیم المپیک در فهرست منتخب قلعه‌نویی قرار نگرفته است.

* بنابر اعلام کادر فنی تیم ملی، بازیکنان دعوت شده باید ساعت ۱۱:۳۰ امروز چهارشنبه با در دست داشتن گذرنامه در مرکز ملی فوتبال حضور یابند و خودشان را معرفی کنند.

* حضور غیرمنتظره نیما میرزازاد در لیست تیم ملی که برای نخستین بار اتفاق افتاده عجیب است؛ گلری که طی فصول اخیر ذخیره دروازه‌بان سپاهان بود، اما هفته گذشته انتقال قرضی به مس رفسنجان داشت و دیشب مقابل تراکتور به میدان رفت و نمایش خوبی داشت تا خیلی زود مزد این بازی را بگیرد.

* در پست دفاع میانی غیبت شجاع خلیل‌زاده، کاپیتان تراکتور مهم‌ترین اتفاق محسوب می‌شود و قلعه‌نویی پس از مدت‌ها مدافع قهرمان فصل گذشته را در لیست قرار نداده است.

* صالح حردانی پس از نیمکت نشینی در استقلال از فهرست کنار رفته و صادق محرمی به علت دوری از ترکیب تراکتور در لیست تیم ملی حضور ندارد تا یک سورپرایز بزرگ با بازگشت رامین رضائیان اتفاق بیفتد.

* نورافکن و نادری دوباره مدافعان چپ دعوت شده به تیم ملی هستند و برخی بازیکنان شاخص مثل احسان حاج‌صفی و سید ابوالفضل جلالی در فهرست دیده نمی‌شوند.

* محمد خدابنده‌لو، هافبک پرسپولیس برای نخستین بار تجربه دعوت به تیم ملی را به دست آورد و یکی دیگر از سورپرایز‌های لیست جدید است.

* جهانبخش، کاپیتان اول تیم ملی با وجود اینکه هنوز باشگاه بعدی خود را انتخاب نکرده، به علت عملکرد فصل گذشته‌اش دوباره در لیست دیده می‌شود.

* مهدی تیکدری پس از مدت‌ها و با توجه به عملکرد موثرش در گل‌گهر دوباره به فهرست برگشته، اما علیرضا کوشکی و مهران احمدی، وینگر‌های راست و چپ استقلال برای نخستین بار در لیست حاضر هستند و مزد بازی خوب خود برای آبی‌ها را گرفتند.

* میلاد محمدی، مدافع چپ پرسپولیس پس از غیبت در ترکیب این تیم، حالا از فهرست نهایی تیم ملی نیز کنار رفته که غیرمنتظره است.

* در خط حمله تیم ملی فقط یک سورپرایز دیده می‌شود و آن هم دعوت از مجید علیاری است. بازیکنی که در هفته اول لیگ برتر در حضور تعویضی مقابل ملوان اخراج شد و در دومین مسابقه فصل حضور نداشت!

* مهدی طارمی نیز در روز‌هایی که درگیر انتخاب باشگاه بعدی است، باید در فیفادی به اردوی تیم ملی بیاید و در کافا به میدان برود.