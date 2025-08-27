به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیداسد جمشیدی با قدردانی از همکاری کشاورزان تولیدکننده بذر در شوشتر گفت: امسال با همکاری کشاورزان، بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی مرغوب زیر کشت ارقام سازگار و باکیفیت گندم رفت که زیر نظر مرکز تولید بذر و نهال انجام شد.

وی افزود: از این سطح زیر کشت، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تن محصول تولید شده که پس از بررسی و تأیید نهایی توسط مؤسسه بذر و نهال، برای کشت آینده در بهترین شرایط نگهداری و ذخیره شده است.

جمشیدی در ادامه به موضوع قیمت و پرداخت بهای گندم بذری اشاره کرد و بیان داشت: با پیگیری‌های انجام شده از طریق سادات ابراهیمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل تعاون روستایی استان و با تأکید فرماندار و مساعدت بانک کشاورزی، تسهیلاتی به ارزش ۴۲ میلیارد تومان دریافت شده و فرآیند تسویه حساب با کشاورزان بذری کار در حال انجام است.

مدیر تعاون روستایی شوشتر در ادامه از آمادگی کامل شبکه تعاون روستایی برای توزیع گندم بذری و سایر نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان و دامداران مطابق با برنامه معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد و اظهار کرد: کشاورزان شهرستان هیچ‌گونه دغدغه‌ای برای تهیه نهاده‌ها در فصل زراعی جاری نداشته باشند.

وی به کشاورزان توصیه کرد: دریافت گندم بذری را به روز‌های آخر موکول نکنند و حتماً بذر مورد نیاز خود را از مراکز استاندارد و مورد تأیید تحویل بگیرند.

جمشیدی در پایان با بیان اینکه کشاورزان اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان امنیت غذایی کشور هستند، ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی بین دست‌اندرکاران، در تهیه و توزیع نهاده‌ها و پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان، شاهد رونق و شکوفایی هرچه بیشتر این بخش مهم باشیم.