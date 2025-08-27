به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل تعاون روستایی لرستان با اشاره به پرداخت مطالبات کلزاکاران لرستان، اظهار داشت: امسال با توجه به خشک‌سالی و کم‌آبی، میزان تولید محصولات در حوزه کشاورزی با کاهش همراه بود که این کاهش در حوزه تولید گندم و دیگر محصولات زراعی نیز مشاهده شد.

غلام‌علی فتحی افزود: امسال ۳ هزار و ۴۰۰ تُن کلزا از کشاورزان لرستانی به‌صورت تضمینی خریداری شد که تاکنون ۹۰ درصد از مطالبات که حدود ۱۲۰ میلیارد تومان است، پرداخت شده و ۱۰ درصد باقی‌مانده که ۲۰ میلیارد تومان است و به زودی پرداخت می‌شود.

مدیرکل تعاون روستایی لرستان با بیان اینکه خرید تضمینی و حمایتی با هدف حمایت از کشاورزان و جلوگیری از متضرر شدن آنها انجام می‌شود تصریح کرد: با توجه به نزدیک شدن فصل پاییز و برداشت سیب از باغات، سیب درختی درجه سه کشاورزان برای فرآوری و ارسال به دیگر استانها از کشاورزان خریداری می‌شود.

فتحی همچنین از افتتاح چهار روستا بازار در استان همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: به همین مناسبت این تعداد روستابازار در ازنا و بروجرد افتتاح می‌شود تا محصولات تولیدی کشاورزان، بدون واسطه به دست مصرف‌کننده برسد.

مدیرکل تعاون روستایی لرستان یادآور شد: هم اکنون دو روستا بازار در الیگودرز فعال است که با افتتاح این چهار روستابازار، تعداد آنها به ۶ تا افزایش خواهد یافت و تا پایان سال هفت روستابازار دیگر در شهر‌های استان افتتاح می‌گردد.