دولت لبنان در واکنش به اظهارات توهینآمیز تام باراک فرستاده رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران لبنانی به ابراز تاسف بسنده کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر ریاست جمهوری لبنان با انتشار بیانیهای تنها به ابراز تاسف از مواضع تام باراک، نماینده رئیس جمهور آمریکا در امور سوریه و لبنان بسنده کرد.
در این بیانیه آمده است: از سخنانی که ناخواسته توسط یکی از مهمانان از طریق تریبون ما بیان شد متاسفیم و بر لزوم احترام مطلق به کرامت انسانی تاکید داریم.
ابراهیم الموسوی رئیس کمیته اطلاعرسانی و ارتباطات پارلمان لبنان و از نمایندگان حزب الله (فراکسیون وفاداری به مقاومت) با محکوم کردن این رفتار توهینآمیز مقام آمریکایی، از وزارت خارجه این کشور خواست سفیر آمریکا را در اعتراض به اهانت تام براک فرستاده ترامپ به خبرنگاران در کاخ بعبدا فراخواند.
خاطر نشان میشود تام باراک فرستاده رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی توهینآمیز خطاب به خبرنگاران لبنانی در کاخ بعبدا گفت: صبر کنید، همه یک لحظه سکوت کنید.. میخواهم چیزی به شما بگویم: لحظهای که شرایط، هرج و مرج و حیوانی باشد، ما میرویم. پس اگر میخواهید بدانید چه خبر است متمدنانه رفتار کنید!