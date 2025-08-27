به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست فرهنگ و ارشاد استان گفت: در این نمایشگاه ۴۶ هنرمند فرخشهری آثار خود را به نمایش گذاشتند.

شهرام فرجی افزود: ۵۲ تابلوی به نمایش درآمده در این نمایشگاه، با موضوعات آزاد طراحی و نقاشی شده است.

به گفته وی: هنرمندان این آثار را با استفاده از رنگ و روغن، سیاه قلم، مداد رنگ و اکریلیک به روی بوم نقش بسته‌اند.

سرپرست فرهنگ و ارشاد استان افزود: علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه تا ششم شهریور فرصت دارند به نگارخانه چراغ جادو در شهرکرد مراجعه کنند.