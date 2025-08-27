پخش زنده
خراسان شمالی با توجه به موقعیت جغرافیایی خاصی که داشته است از بازیهای بومی، محلی متنوع برخوردار بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ بازیهای محلی بخشی از فرهنگ بومی هر منطقه است که رواج آن میتواند تحرک را به نسل جدید که بر اثر بی تحرکی مشکلاتی به وجود آورده نشاط را به جامعه برگرداند.
بازیهای بومی و محلی خراسان شمالی شامل بازیهایی مانند لَنگ (که ثبت ملی شده است)، پشتکبازى (پریدن از روی خمشدهها)، کلاغ پر، اشتر کجا، پیشتر بیا، و بازیهای سنتی دیگر است که برای سرگرمی، افزایش آمادگی جسمانی و هماهنگی عضلات انجام میشوند و برخی از آنها قوانین مشخصی دارند.