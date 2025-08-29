به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس حوزه علمیه خواهران دامغان گفت: متقاضیان تا ۲۰ شهریور مهلت ثبت نام دارند و فارغ التحصیلان معدل بالای ۱۷ دیپلم نیاز به آزمون ورودی ندارند.

مهرابی افزود: آزمون ورودی این افراد ۲۵ شهریور برگزار می شوند و پذیرفته شدگان در رشته‌های علوم و معارف اسلامی تحصیل می‌کنند.

وی ادامه داد: برای اولین بار دبیرستان علوم و معارف اسلامی و حوزه علمیه دامغان وابسته به آموزش و پرورش از اول مهر آغاز به کار می‌کند و دختران دارای مدرک تحصیلی پایه نهم می‌توانند در این دبیرستان در رشته علوم و معارف اسلامی تحصیل کنند.