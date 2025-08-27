مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم، صنعت برق با ثبت دستاورد‌هایی فراتر از برنامه هفتم توسعه، موفق به افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی به بیش از ۴۰ درصد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اردشیر مذکوری در تشریح دستاوردهای صنعت برق در حوزه بازار برق طی یکسال گذشته گفت: بر اساس بند ب ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه مقرر شده است، درصد معاملات برق در بورس انرژی تا پایان سال به ۳۰ درصد برسد، که درصد تحقق آن در پایان سال اول دولت چهاردهم به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.

مذکوری در خصوص راه اندازی تابلو برق سبز گفت: به منظور ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور، توسعه تابلو برق سبز از ابتدای مرداد سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است و تاکنون بیش از ۱.۳ میلیارد کیلووات ساعت برق سبز در این تابلو به فروش رفته است.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: با راه اندازی تابلوی برق آزاد در بورس انرژی نیز از فروردین سال جاری، ضمن ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران نیروگاههای مقیاس کوچک و بزرگ، این تابلو باعث رشد ۱۰۰ درصد در تولید نیروگاههای مقیاس کوچک شده است.

وی درباره راه اندازی تابلوی گواهی صرفه جویی تشریح کرد: با راه اندازی تابلوی گواهی صرفه جویی در بورس انرژی از ابتدای آذرماه سال گذشته، این تابلو باعث افزایش انگیزه سرمایه گذاران برای کاهش مصرف روشنایی معابر و کاهش مصرف سیستم های تبریدی شده است.

مذکوری با اشاره به ۱۴ مگاپروژه ابلاغی وزارت نیرو افزود: مطابق ۱۴ مگاپروژه ابلاغی وزارت نیرو از آبان سال گذشته، افزایش مشارکت نیروگاه های صنایع در تامین برق شبکه در ایام اوج بار تابستان سال پیش بینی شده بود که این برنامه به صورت صد در صد تحقق پیدا کرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران خاطر نشان کرد: حصول اطمینان‌ از آمادگی حداکثری واحدهای نیروگاهی از طریق اجرای مدون آزمون ظرفیت هدفمند، از ابتدای فروردین سال جاری در دستور کار قرار گرفت که این برنامه نیز به صورت صد در صدی تحقق پیدا کرد.