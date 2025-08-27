پخش زنده
مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: طرح هادی در ۴۱۵ روستای استان در هفته دولت امسال به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود اکبری فضلی با بیان اینکه ۴۰۰ هزار روستا در خوزستان وجود دارد و همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان طرح هادی دارند که ۲۳۰ طرح هادی روستایی در ۵۰۰ روستای استان امسال در دست بازنگری است، اظهار کرد: طرح هادی در ۴۱۵ روستای استان با اعتباری بیش از ۵ هزار میلیارد ریال در هفته دولت امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی رونمایی از بازنگری طرح هادی در ۶۱۳ روستای خوزستان، تکمیل ۲ هزار واحد مسکونی روستایی و صدور ۱۳ هزار جلد سند در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر را از دیگر برنامههای هفته دولت در خوزستان عنوان کرد.
اکبری فضلی مقاومسازی خانههای روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر را از تعهدات این دستگاه برشمرد و افزود: مقاومسازی خانههای روستایی استان از سال ۸۴ آغاز شد و این اقدام در راستای افزایش مقاومت خانههای ناایمن در هنگام وقوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی در حال انجام است.
مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان در ادامه از افتتاح ۷۰۰ واحد در قالب طرح ملی مسکن در هفته دولت امسال خبر داد و اضافه کرد: در این هفته ۱۰۰ میلیارد ریال آورده خیران از محل حساب ۱۰۰ برای بهسازی خانه نیازمندان در استان واریز خواهد شد.
مدیر کل بنیاد مسکن خوزستان با بیان اینکه این استان در اجرای طرح هادی روستایی در کشور سرآمد است، تاکید کرد: اجرای طرحهای عمرانی و بهسازی در روستاهای استان به طور قطع باعث مهاجرت معکوس و شکوفا شدن روستاها میشود.