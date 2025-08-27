به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار علی ولیپور گودرزی در طرح دستگیری سارقان و مالخران که صبح امروز در پلیس آگاهی پایتخت برگزار شد، گفت: با تلاش همکاران پرتلاشم، طی ۴۸ ساعت گذشته، ۱۴۵ سارق و ۱۵ مالخر دستگیر و تحویل قانون شدند.

وی افزود: از این سارقان، ۴۰۵ دستگاه تلفن همراه مسروقه، شش قبضه سلاح جنگی، مقادیری ارز خارجی و طلاجات کشف و ضبط شد که امروز به مالباختگان تحویل داده می‌شود.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: همچنین تعدادی از متهمان در ارتکاب جرایم خشن دست داشته‌اند و با برخورد قاطع تا پایان محکومیت در زندان خواهند ماند. همچنین پرونده‌ها با نظارت دادستان دنبال خواهد شد تا اشد مجازات برای مجرمان در نظر گرفته شود.

ولیپور گودرزی گفت: پلیس در کوتاه‌ترین زمان سارقان و مالخران را شناسایی می‌کند و در این باره شکی نیست.

وی تأکید کرد: براساس آمار، میزان سرقت در تهران ۲۴ درصد کاهش یافته و همچنین شاهد افزایش کشفیات هستیم.