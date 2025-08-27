پخش زنده
به مناسبت هفته دولت، با حضور فرماندار شیراز، ۱۲ طرح عمرانی و اقتصادی در بخش ارژن با سرمایهگذاری بخش خصوصی و اعتبارات دولتی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی فرمانداری شهرستان شیراز اعلام کرد: در بخش سرمایهگذاری خصوصی، گلخانهای به مساحت ۳۰ هزار مترمربع با ۷۰ میلیارد ریال اعتبار و اشتغال مستقیم برای ۱۵ نفر افتتاح شد. همچنین مرغداری صنعتی شرکت زرینکا با ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ هزار قطعه، در زمینی به مساحت ۱۲ هزار مترمربع و زیربنای ۶ هزار و ۸۰۰ مترمربع، با سه سالن تولید و یک سالن بستهبندی به بهرهبرداری رسید. برای این مجموعه ۱۶۲ میلیارد ریال سرمایهگذاری شده که برای ۲۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد میکند و بخشی از نیاز بازار شهرستان شیراز را تأمین خواهد کرد.
در حوزه طرحهای عمرانی روستایی نیز با دستور فرماندار شیراز، بهسازی و توسعه راههای روستایی در اولویت قرار گرفت. در این بخش بیش از ۵۲ هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت اجرا شد. از جمله طرحهای شاخص میتوان به جاده مرادآباد به طول سه کیلومتر با ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار اشاره کرد که با هدف سهولت تردد اهالی منطقه افتتاح شد.
همچنین در روستای پسکوهک ۱۵ هزار مترمربع آسفالت با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال، در روستای سجادیه گیاهزار ۲ هزار مترمربع آسفالت با ۷۰ میلیارد ریال و در روستای الیاسآباد ۲ هزار مترمربع آسفالت با ۱۰ میلیارد ریال اعتبار اجرا شد.
دیگر طرحهای عمرانی شامل: آسفالت ۲ هزار مترمربع در روستای دره مادرون، ۶ هزار مترمربع در روستای ماصرم سفلی، سه هزار مترمربع در روستای ریچی، ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع در روستای چنارک و ۷ هزار مترمربع در روستای ماصرم علیا بود که با اعتبارات دولتی به بهرهبرداری رسید.