به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سخنگوی فراجا گفت : تروریست های ایرانشهر مجازات شدند.

سردار منتظرالمهدی افزود: بامداد امروز در یک عملیات مقتدرانه فراجا با حمایت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، ۸ نفر از تروریست هایی که کارکنان خدوم پاسگاه انتظامی دامن را به شهادت رسانده بودند، در ایرانشهر به هلاکت رسیدند و سلاح و مهمات در اختیار آنان نیز کشف و ضبط گردید.

وی گفت : همچنین سلاح و مهمات ربوده شده از شهدای پاسگاه دامن نیز در این عملیات کشف شد.