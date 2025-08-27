مدیرعامل شرکت آبفای کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح اصلاح و بهسازی خط انتقال و چاه تامین آب در منطقه تلچگاه باشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد؛ رضا رضایی افزود: در این طرح که بدون دریافت اعتبار خاصی و با حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه از منابع داخلی و با همکاری تیم‌های مختلف اجرایی شرکت، انجام شده است، مشکلات اساسی در تأمین آب منطقه رفع شد.

مدیرعامل شرکت آبفا کهگیلویه و بویراحمد گفت: چاه تامین آب این روستا که طی دو ماه گذشته دچار کاهش قابل توجه دبی آب بود، اکنون با به روزرسانی و نصب پمپ‌های جدید با ظرفیت افزایش یافته از ۸لیتر به ۱۸ لیتر در ثانیه به‌طور محسوسی ظرفیت انتقال آب آن بالا رفته است.

رضایی اضافه کرد: همچنین اصلاح و تعویض ۲.۵ کیلومتر از لوله‌های قدیمی و رفع شکستگی‌های بستر رودخانه باعث جلوگیری از هدررفت آب شده است.

مدیرعامل شرکت آبفا افزود: این اقدامات موجب شده است تا آبرسانی به ۲۳ روستا با بیش ۵۰۰خانوار در این مناطق بهبود چشمگیری پیدا کند و مدت زمان قطع و کمبود آب از حالت هفتگی و چندین ساعت در روز به سمت تأمین پایدار و حتی ۲۴ ساعته آب برود.