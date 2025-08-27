در ایام محرم و صفر ۱۴۰۴، ۱۴۹ بازرس بهداشت محیط خراسان جنوبی بر موکب ها، تکیه‌های عزاداری و مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی نظارت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: هر ساله در ماه‌های محرم و صفر با توجه به وجود موکب ها و تکیه‌های عزاداری و مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی، برنامه ریزی و اقدامات لازم در خصوص تشدید نظارت‌های بهداشتی بر مراکز مذهبی و اماکن پخت نذری توسط بازرسان بهداشت محیط انجام می‌گیرد.

شایسته افزود:در این راستا بیش از ۱۰هزار و ۳۰۶ بازدید از مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی بین راهی، مراکز اقامتی و اسکان زائرین، موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی و مساجد انجام گرفته و برای افراد مرتبط با تهیه و توزیع مواد غذایی ۴هزار و ۳۱۶ گواهی سلامت صادر شده است.

وی افزود: از دیگر اقدامات انجام شده در این ایام، برگزاری بیش از ۲۱۲ جلسه هماهنگی با ادارات مربوطه، ۱۷۹ مورد بازدید مشترک با سایر دستگاه‌ها و سازمان ها، ۱۶۴ مورد رسیدگی به شکایات مردمی و ۶هزار و ۱۵۳ مورد آموزش به خادمان مواکب و متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از انجام ۹۰ نمونه برداری مواد غذایی، ۱۳هزار و ۳۵۶ مورد سنجش ایمنی مواد غذایی با دستگاه‌های سنجش پرتابل، کشف و معدوم سازی ۷هزار و ۶۰۸ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و غیرمجاز به عنوان دیگر اقدامات بازرسان بهداشت محیط نام برد.

شایسته نظارت بر سلامت آب را از دیگر اقدامات بازرسان بهداشت محیط برشمرد و افزود: در راستای ارتقاء شاخص دسترسی به آب آشامیدنی سالم و پیشگیری از بیماری‌های احتمالی ناشی از آب، ۳۴۶ مورد بازرسی سامانه‌های آبرسانی، ۷هزار و ۳۲۷ مورد کلرسنجی و ۷۷۱ مورد نمونه برداری میکروبی و ۱۵۵ مترمکعب آب کلرینه شده است.