همزمان با هفته دولت، ۲۸ طرح کشاورزی با هزینه بیش از ۲۵۰میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ این طرحها شامل پرورش آبزیان، توسعه گلخانههای هیدروپونیک (تولید سبزی و صیفی) و شبکههای آبرسانی میشود.
با افتتاح این طرحها، برای ۴۳۹ نفر بطور مستقیم و ۲۵۰ نفر غیر مستقیم اشتغالزایی شده است.
به گفته مصطفی صابری مجری طرح گلخانههای استان، توسعه گلخانههای هیدروپونیک و تولید محصولات خارج از فصل، نقش مهمی در کاهش مصرف آب تا ۵۰ درصد در هر هکتار دارد.
در حال حاضر ۷۵ هکتار گلخانه در سطح استان قم فعال است که بالغ بر ۱۶ هزار و ۸۰۰ تن محصولات خارج از فصل، در این گلخانهها تولید میشود.
بیشترین محصولات تولیدی این گلخانهها، سبزی و صیفی از قبیل خیار، گوجه، بادمجان و سوپر سبزی هاست.
اکبر بهنام جو استاندار قم نیز در آئین بهره برداری از این طرح ها، حمایت از کشاورزان و ارائه بستههای تشویقی برای تولید کنندگان در بخش کشاورزی را یکی از اولویتهای استان برشمرد.