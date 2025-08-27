همزمان با هفته دولت، نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی شهرستان ابرکوه با اعتباری بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال با حضور استاندار یزد، رسماً وارد مدار تولید برق کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با هفته دولت، نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی شهرستان ابرکوه؛ در آیینی با حضور استاندار یزد بهره برداری شد.در این مراسم بر اهمیت استان یزد به عنوان یکی از مستعدترین مناطق کشور برای توسعه انرژی خورشیدی تأکید شد. برخورداری از بیش از ۳۲۰ روز آفتابی در سال، استان یزد را به بستری ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه در این حوزه تبدیل کرده است.

این پروژه نمادی از تبدیل چالش‌های اقلیمی به فرصت‌های طلایی برای رشد و پیشرفت محسوب می‌شود که در آن، سوزان‌ترین ظرفیت کویر به یک دارایی مولد و ارزشمند بدل شده است.

این طرح که با سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ میلیارد ریالی به ثمر نشسته، گامی مهم برای تأمین انرژی پاک، کاهش ناترازی تولید برق و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.