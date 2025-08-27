پخش زنده
همزمان با هفته دولت و با حضور استاندار فارس، ۱۰ طرح صنعتی و زیرساختی با سرمایهگذاری بیش از یکهزار و ۳۴۰ میلیارد تومان در شهرک صنعتی بزرگ شیراز به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: از مجموع این طرحها، پنج واحد صنعتی در حوزههای تولید نایلون، سازههای فلزی، چرم مصنوعی، نوشیدنیهای گازدار و سردخانه خرما راهاندازی شد.
عباس برنهاد افزود: همزمان پنج طرح زیرساختی شامل ساخت شبکه برقرسانی، آسفالت ورودی، روشنایی، زیرسازی مرحله هفتم و اجرای شبکه فاضلاب به بهرهبرداری رسید.
وی ادامه داد: شهرک صنعتی بزرگ شیراز با مساحت یکهزار و ۱۹۰ هکتار، بزرگترین شهرک صنعتی جنوب کشور است که تاکنون بیش از چهار هزار و ۸۰۰ قرارداد سرمایهگذاری در آن منعقد شده و ۳۰ هزار نفر در دو هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی این شهرک مشغول کار هستند.