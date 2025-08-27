راهکار کلیدی مدیریت آب و افزایش بهره وری کشاورزی
استقبال کشاورزان بویین میاندشتی از روش های نوین آبیاری
بیش از ۸۰ درصد از ۱۰ هزار هکتار زمین های کشاورزی بویین میاندشت با سامانههای نوین آبیاری تجهیز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی بویین میاندشت گفت: در بویین میاندشت ۱۰ هزار هکتار اراضی آبی وجود دارد که بیش از ۸۰ درصد آنها با سامانههای نوین آبیاری میشوند.
علیرضا نقدی با اشاره به کانالهای کشاورزی سنتی افزود: حدود ۱۰۰ کیلومتر کانال درجه ۳ و ۴ داریم که در سالهای اخیر ۱۵ کیلومتر از آنها به کانالهای سیمانی تبدیل و حدود ۷ هزار متر هم لولهکشی کمفشار اجرا و با این دو روش مصرف آب بین ۵۰ تا ۶۰ درصد بهینه شده است.
کارشناس آبیاری تحت فشار مدیریت جهاد کشاورزی بویین میاندشت نیزگفت: در شهرستان سه مدل آبیاری از جمله تحت فشار، کمفشار و موضعی شامل تیپ و قطرهای اجرا شده است که بازدهی آبیاری را بین ۷۰ تا ۹۰ درصد افزایش دادهاند.
نگار اکبر افزود: در اراضی روستای زرنه ۴۲۶ هکتار بهصورت یکپارچه مجهز به آبیاری بارانی شدهاند و در شهر افوس نیز طرح ۴۲۰ هکتاری آبیاری کمفشار اجرا شده است.
تجهیز بیش از ۸۰ درصد زمین های کشاورزی بویین میاندشت با سامانههای نوین آبیاری تجهیز بیش از ۸۰ درصد زمین های کشاورزی بویین میاندشت با سامانههای نوین آبیاری تجهیز بیش از ۸۰ درصد زمین های کشاورزی بویین میاندشت با سامانههای نوین آبیاری تجهیز بیش از ۸۰ درصد زمین های کشاورزی بویین میاندشت با سامانههای نوین آبیاری تجهیز بیش از ۸۰ درصد زمین های کشاورزی بویین میاندشت با سامانههای نوین آبیاری تجهیز بیش از ۸۰ درصد زمین های کشاورزی بویین میاندشت با سامانههای نوین آبیاری تجهیز بیش از ۸۰ درصد زمین های کشاورزی بویین میاندشت با سامانههای نوین آبیاری تجهیز بیش از ۸۰ درصد زمین های کشاورزی بویین میاندشت با سامانههای نوین آبیاری تجهیز بیش از ۸۰ درصد زمین های کشاورزی بویین میاندشت با سامانههای نوین آبیاری تجهیز بیش از ۸۰ درصد زمین های کشاورزی بویین میاندشت با سامانههای نوین آبیاری تجهیز بیش از ۸۰ درصد زمین های کشاورزی بویین میاندشت با سامانههای نوین آبیاری تجهیز بیش از ۸۰ درصد زمین های کشاورزی بویین میاندشت با سامانههای نوین آبیاری تجهیز بیش از ۸۰ درصد زمین های کشاورزی بویین میاندشت با سامانههای نوین آبیاری تجهیز بیش از ۸۰ درصد زمین های کشاورزی بویین میاندشت با سامانههای نوین آبیاری تجهیز بیش از ۸۰ درصد زمین های کشاورزی بویین میاندشت با سامانههای نوین آبیاری تجهیز بیش از ۸۰ درصد زمین های کشاورزی بویین میاندشت با سامانههای نوین آبیاری تجهیز بیش از ۸۰ درصد زمین های کشاورزی بویین میاندشت با سامانههای نوین آبیاری