به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی بویین میاندشت گفت: در بویین میاندشت ۱۰ هزار هکتار اراضی آبی وجود دارد که بیش از ۸۰ درصد آنها با سامانه‌های نوین آبیاری می‌شوند.

علیرضا نقدی با اشاره به کانال‌های کشاورزی سنتی افزود: حدود ۱۰۰ کیلومتر کانال درجه ۳ و ۴ داریم که در سال‌های اخیر ۱۵ کیلومتر از آنها به کانال‌های سیمانی تبدیل و حدود ۷ هزار متر هم لوله‌کشی کم‌فشار اجرا و با این دو روش مصرف آب بین ۵۰ تا ۶۰ درصد بهینه شده است.

کارشناس آبیاری تحت فشار مدیریت جهاد کشاورزی بویین میاندشت نیزگفت: در شهرستان سه مدل آبیاری از جمله تحت فشار، کم‌فشار و موضعی شامل تیپ و قطره‌ای اجرا شده است که بازدهی آبیاری را بین ۷۰ تا ۹۰ درصد افزایش داده‌اند.

نگار اکبر افزود: در اراضی روستای زرنه ۴۲۶ هکتار به‌صورت یکپارچه مجهز به آبیاری بارانی شده‌اند و در شهر افوس نیز طرح ۴۲۰ هکتاری آبیاری کم‌فشار اجرا شده است.