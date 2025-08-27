تحویل کود کشاورزی مورد نیاز کشاورزان استان به کارگزاران برای توزیع
کود کشاورزی مورد نیاز کشاورزان کهگیلویه و بویراحمد به کارگزاران برای توزیع تحویل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرد: با توجه به فصول کشت تابستانه و پاییزه، کودهای کشاورزی مورد نیاز کشاورزان، از انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان برای توزیع بین کشاورزان حمل می شود.
کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، با خرید کودهای کشاورزی مورد نیاز کشاورزان جهت کشت محصولات، بر اساس برنامه سازمان جهاد کشاورزی استان، اقدام به توزیع طبق حواله الکترونیکی بین کشاورزان می کند.