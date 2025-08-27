کود کشاورزی مورد نیاز کشاورزان کهگیلویه و بویراحمد به کارگزاران برای توزیع تحویل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرد: با توجه به فصول کشت تابستانه و پاییزه، کودهای کشاورزی مورد نیاز کشاورزان، از انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان برای توزیع بین کشاورزان حمل می شود.