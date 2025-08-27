پخش زنده
امروز: -
سرپرست امور آبفای شهرستان کنگاور گفت: با ورود چاههای جدید به مدار بهرهبرداری و اجرای پروژههای زیرساختی در حوزه آبرسانی، مشکل قطعی آب در برخی مناطق شهری و روستایی این شهرستان برطرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وو سیما مرکز کرمانشاه،حبیبالله خزایی گفت: چاه شماره ۳ علیآباد با دبی ۳۰ لیتر بر ثانیه و چاه شماره ۵ علیآباد با عمق ۱۹۲ متر و دبی بیش از ۳۵ لیتر بر ثانیه با مجموع اعتباری افزون بر ۲۴ میلیارد تومان حفاری و تجهیز شده و نقش مهمی در افزایش پایداری آب شرب شهروندان دارد.
وی افزود: با این اقدامات، مشکل قطعی آب در شهرکهای مهرآوران، ولیعصر و خرمنجا برطرف شده و پروژه خط انتقال این مناطق نیز فعال شده است.
خزائی همچنین از حفاری چاه جدید در مجتمعهای خمیسآباد و شورچه خبر داد و گفت: بهمنظور ارتقاء شبکه توزیع آب، عملیات لولهگذاری به طول یک کیلومتر در محلههای خرمنجا، کوچه مقداد، شهید سلیمانی و شهید نورعلی رحمتی انجام شد.
وی با اشاره به مقابله با انشعابات غیرمجاز گفت: این انشعابات در سطح شهر، بهویژه در شهرک ولیعصر شناسایی و قطع شده و فرآیند قانونی برای مجازسازی آنها در حال پیگیری است.
سرپرست امور آبفای کنگاور ادامه داد: با هدف کاهش هدررفت آب، عملیات نشتیابی گسترده در سطح شهر انجام شده و همچنان ادامه دارد. همچنین در اقدامی دیگر، چاه کشاورزی منطقه گودین به شبکه اصلی تزریق و خط انتقال آب از جایگاه سوخت آقای رادمهر به مخزن سهراهی نهاوند برای تأمین آب موکبهای مستقر در این محور اجرایی شد.
خزایی به اقدامات انجام شده در حوزه روستایی نیز اشاره کرد و گفت: آبرسانی سیار به روستاهای دچار تنش آبی از جمله قورجیل، عباسآباد، رستمآباد، رحمتآباد، چشمهنوش، عبدالتاجدین، اکبرآباد و نهرالدوله همچنان ادامه دارد. همچنین پروژه مجتمع عباسآباد دوباره فعال شده و حفر چاه دستی در روستای عبدالتاجدین نیز به عنوان بخشی از این طرح آغاز شده است.
وی با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف آب توسط شهروندان افزود: تأمین آب پایدار در فصل تابستان نیازمند همکاری مردم است و اگر هر مشترک طبق الگوی استاندارد (۱۲ مترمکعب در ماه) مصرف کند، میتوان تابستان را بدون تنش آبی سپری کرد.
سرپرست امور آب و فاضلاب کنگاور از شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ اطلاع دهند تا در صیانت از حقوق شهروندی و حفاظت از منابع آبی سهیم باشند.