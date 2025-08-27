کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی امروز و فردا نوسان دما تغییر چندانی نخواهد داشت و جمعه و شنبه، افزایش نسبی دما در استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوب شرقی در مناطق دریایی استان و در بعدازظهر و اوایل شب ناپایداری جوی در استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: امروز در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوب شرقی، سبب مواج شدن دریا خواهد شد و در قشم، سواحل خمیر و لنگه، گرد و غبار را به همراه خواهد داشت.

حمزه نژاد، گفت: بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، بستک، پارسیان، بخش مرکزی محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

او افزود: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی خواهد بود و توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز مناطق دریایی استان مواج خواهد بود و بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۵ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به یک و نیم متر خواهد رسید و در بعدازظهر و اوایل شب احتمال افزایش باد لحظه‌ای بر روی جزایر به ویژه کیش ولاوان پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود شناور‌های سبک از تردد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناور‌ها در نظر گرفته شود.

او افزود: پنجشنبه تا ظهر افزایش باد‌های جنوب شرقی در دریا و در بعدازظهر کماکان ناپایداری جوی در استان مورد انتظار است.