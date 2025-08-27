پخش زنده
نخستین جشنواره سرگرمی، بازی و گردشگری با هدف معرفی ظرفیتهای داخلی و رونق اقتصادی در شهرک نمایشگاههای بینالمللی یزد گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نخستین جشنواره سرگرمی، بازی و گردشگری با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد و جمعی از مسئولان استانی در شهرک نمایشگاههای بینالمللی یزد آغاز به کار کرد.
محمدرضا علمدارییزدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد در حاشیه مراسم افتتاحیه این جشنواره گفت: این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای داخلی حوزه سرگرمی و گردشگری است و نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا میکند.
وی گروههای کالایی این نمایشگاه را شامل اسباببازیهای آموزشی و سرگرمکننده، تجهیزات تفریحات ورزشی، بازیهای دیجیتالی و خدمات حوزه گردشگری برشمرد که محصولات با مشارکت ۳۶ شرکت و تولیدکننده از استانهای تهران، فارس، خراسان رضوی، مازندران و یزد در فضایی به وسعت پنج هزار متر مربع، عرضه شده اند.
در فضای باز نخستین جشنواره سرگرمی، بازی و گردشگری یزد نیز برنامههای متنوعی از جمله بازیهای گروهی، کارگاههای آموزشی بازیسازی و نمایشهای تفریحی برای خانوادهها و بازدیدکنندگان تدارک دیده شده است که میتواند تجربهای مفرح و آموزنده را برای تمامی بازدیدکنندگان رقم بزند.
این رویداد تخصصی تا ۷ شهریورماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۷ تا ۲۲ پذیرای علاقهمندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.