ملاقات مادر و فرزند پس از ۲۷ سال چشم انتظاری
مادری که فرزندش را در ۹ ماهگی از وی جدا کرده بودند پس از ۲۷ سال چشم انتظاری در خوانسار به فرزندش رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ پدر این فرزند وی را ۹ ماهگی از مادرش جدا و به استان البرز منتقل کرده و جستوجوهای مادر برای یافتن فرزند به نتیجه نرسیده بود.
پس از ۲۷ سال با کمک عکسهای خانوادگی، فرزند، این مادر چشم انتظار را با کمک یکی از اقوام در شهر ویست خوانسارپیدا کرد.
این تازه داماد با همسرش با حضور در شهر ویست به چشم انتظاری مادرشان خانم معصومه سادات مقدسی بانوی ۶۰ ساله پایان دادند.
